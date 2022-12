Mondiali 2022 | Croazia batte Brasile ai rigori e va in semifinale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lailainel match valido per i quarti di finale deidi Qatare va in, dove affronterà la vincente della sfida tra Olanda e Argentina. Dopo lo 0-0 nei 90 minuti regolamentari, i verdeoro si portano in vantaggio alla fine del primo tempo supplementare con il gol di Neymar, a segno al 106?. La stella del Psg triangola prima con Richarlison e poi con Paquetà, si presenta davanti a Livakovic, evita il portiere croato e deposita il pallone in rete.ad un passo dallae Neymar raggiunge Pelè a quota 77 gol come miglior marcatore nella storia dei verdeoro. Ilsembra padrone del campo, ma al 116? si addormenta e viene punito. ...