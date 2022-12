Elezioni regionali | ci sono le date | si vota in due giorni

(Di venerdì 9 dicembre 2022) C'è una data per le prossime. Il Consiglio dei Ministri ha deciso: siin due. Come rendono noto fonti di governo, il Viminale...

Il voto in due giorni Le tanto attesedi Lazio e Lombardia, quindi, non si concluderanno alle ore 23:00 di domenica 12 febbraio 2023, come era stato preventivato originariamente. ...Per2023 nel Lazio e in Lombardia si voterà il 12 e 13 febbraio 2023. Previsti dunque due giorni di voto: anche lunedì 13 febbraio fino alle 15 e non solo la giornata di domenica 12. ...Il Viminale ha proposto, e il Consiglio dei Ministri ha concordato, che le elezioni regionali si svolgano domenica 12 e lunedì 13 febbraio, due giorni anziché uno. Lo rendono note fonti di governo.Il Consiglio dei ministri ha deciso che le elezioni Regionali si terranno domenica 12 e lunedì 13. Al voto andranno Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia-Giulia, Molise e la Provincia Autonoma di Trento.