Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari venerdì 9 dicembre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Aidi Qatar, è arrivato il momento dell’inizio dei quarti di finale. Dale migliori otto formazioni della rassegna iridata si sfidano per andare a caccia di un posto per le semifinali e diminuire la distanza verso la gloria planetaria passando un altro turno. LA DIRETTA LIVE DI CROAZIA-BRASILE DEIDIDALLE ORE 16.00 LA DIRETTA LIVE DI OLANDA-ARGENTINA DEIDIDALLE ORE 20.00 In questole partite si struttureranno così: alle 16 l’attesissimo Croazia-Brasile, coi vicecampioni del mondo che sfideranno i quattro volte vincitori del torneo, alle 20 una classicissima come Olanda-Argentina, che ci dirà se saranno gli Oranje a sgambettare il collettivo di Leo Messi, oppure se ...