Attilio Romita ' distrugge' Antonella Fiordelisi | Ti devo mandare a fanc*lo subito o domani mattina? | cos' è successo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La tensione tra i coinquilini aumenta ogni giorno di più. C'è stata un'accesa discussione trae altri vipponi per le ante degli armadi.è apparso parecchio innervosito dalle parole della 24enne, chiedendole quando preferisse essere mandata a quel paese. Da ieri siamo ufficialmente nel periodo natalizio. Un momento dell'anno in cui tutti sono più buoni? Nella casa del Grande Fratello Vip, non sembra. Nel giorno dell'Immacolata non si conta il numero di discussioni e litigi tra coinquilini. La più clamorosa è sicuramente quella che ha visto coinvoltee Oriana Marzoli. Dopo un mese in cui le due erano sembrate amiche, ieri sono venute a galla vecchie ruggini. La influencer spagnola le ha detto testuali parole: "Nessuno ti ...