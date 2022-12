Al via i lavori in ‘zona McDonald’s’ | si appronta la terza corsia in via Pirandello | poi la rotatoria

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnnunciati, attesi ma non troppo, sono cominciati, proprio a ridosso del Natale, in viaper la realizzazione di quei correttivi, approvati in Giunta dopo essere stati varati in Commissione, che negli obiettivi degli amministratori dovranno decongestionare il traffico (in particolare nelle ore serali) nella cosiddetta, l’area compresa tra viae Via Nenni, via Pertini e via Mascellaro. Una ditta beneventana di costruzioni stradali da ieri ha iniziato ed è attualmente impegnata nel primo step di un lavoro complesso ed articolato che si concluderà con una nuova disciplina del traffico nella zona alta della città. Al momento infatti si sta lavorando per creare unain via ...