Proteste Iran | eseguita la prima condanna a morte per impiccagione di un manifestante

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Orrore in. La Repubblica islamica ha annunciato di aver giustiziato il primo prigioniero ufficialmenteto per un presunto crimine in seguito alleorganizzate nel Paese. Dopo la ...

L'ha annunciato di aver giustiziato il primo prigioniero ufficialmente condannato per un presunto crimine in seguito alleorganizzate nel Paese dopo la morte della giovane donna curda ...Orrore in. La Repubblica islamica ha annunciato di aver giustiziato il primo prigioniero ufficialmente condannato per un presunto crimine in seguito alleorganizzate nel Paese. Dopo la morte della ...Si tratta del primo manifestante a subire la pena capitale, dall’inizio delle proteste anti-governative scoppiate in Iran dalla morte della 22enne curda Masha Amini.In Iran è stata eseguita la prima condanna a morte di un manifestante dopo le proteste: impiccato Mohsen Shekari, aveva 23 anni. L'Iran ha annunciato di ...