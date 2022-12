La terza via di Cuperlo per il futuro del Pd oltre Schlein e Bonaccini

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Le primarie sono all'orizzonte e le maglie del Partito democratico si stanno allargando sempre di più, mostrando buchi. Da una parte tira Stefano, presidente dell'Emilia-Romagna, che non ha mai sconfessato la stagione del renzismo. All'altro capo c'è Elly, ecologista e femminista, fresca di candidatura, annunciata nell'ex circolo Arci romano, il Monk. Non è difficile immaginare che prima o poi la tela si divida in due. In una parola: scissione. Lì, nei vuoti che creano le due posizioni che si contendono la segreteria si posizionano sparpagliati Gianni, Andrea Orlando, Goffredo Bettini, Romano Prodi: quei nomi di rilievo che non si stanno schierando. L'ex presidente del Pd,, sulla Stampa non nega del tutto la possibilità di una scissione, che però non è in alcun modo ...