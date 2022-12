Iran | impiccato il primo manifestante dopo le proteste | morto un 23enne

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Inè stata eseguita la prima condanna a morte di unche ha preso parte allein atto ormai da mesi nel Paesela morte d Mahsa Amini, la giovane donna fermata dalla poliziaiana per non avere indossato il velo. Il prigioniero,per impiccagione, è ilMohsen Shekari, che era stato “condannato per avere ferito intenzionalmente una guardia di sicurezza con un lungo coltello e bloccato una strada nella capitale“, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tasnim, che rivela che l’esecuzione è avvenuta nella mattinata di giovedì 8 dicembre 2022. Il legale che lo assisteva aveva provato a presentare ricorso nella speranza di potergli salvare la vita, ma la sua richiesta è stata respinta dalle autoritàiane, ...

Manifestantedopo le proteste in: le accuse . Human Rights lancia l'allarme . Condannata anche la compagna di cella di Alessia Piperno . Manifestantedopo le proteste in:...... innescate dalla morte della 22enne , arrestata e poi uccisa dalla polizia morale iraniana per 'non adesione al codice di abbigliamento obbligatorio dell'per le donne'. Il giovane era stato ...L'Iran ha annunciato questa mattina la prima esecuzione di un manifestante arrestato durante le proteste. Si tratta di un giovane, Mohsen Shekari, un ragazzo di 23 anni, condannato ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...