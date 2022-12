Trucco di cristallo | strass e paillettes per il make up

Leggi su amica

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Glirappresentano il lato più divertente del. Un tocco brillante capace di illuminare ilup, colorando occhi e labbra con bagliori preziosi e, naturalmente, coloratissimi. Cristalli di luce che definiscono lo sguardo proprio come una linea di eyeliner o che si dispongono sugli zigomi come punti luce illuminanti. O, ancora, sulle labbra, per un tocco audace. Un mix&match creato attraverso cristalli microscopici opiù vistosi, da accostare sapientemente per creare untridimensionale. Un gioco di volumi, che sostituisce ombretti e gloss per trasformarsi con effetto 3D, dando maggior volume alle labbra o trasformando la silhouette degli occhi. Gli, infatti, sono piuttosto versatili. I cristalli colorati, infatti, sono perfetti per arricchire il ...