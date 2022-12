Satana rivela verità scomoda sulla Madonna durante esorcismo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’inimicizia e la lotta tra Maria, la Donna dell’Apocalisse, e il Drago non conosce soste o tregue. Eppure un giorno il diavolo fu costretto,un, a riverire e lodare lae la sua Immacolata Concezione. Il diavolo stesso fornisce così un’inaspettata conferma al dogma mariano. Com’è noto i dogmi mariani sono quattro: L'articolo proviene da La Luce di Maria.

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

La resa sulla "polizia della morale" però di fattosolo che il regime è nei guai e non che ...quando l'appassionato pubblico del calcio iraniano veniva sconfitto dalla squadra del Grande, ...... papa Montini affermò di avere la sensazione che "da qualche fessura sia entrato il fumo di... E con il tempo la soavità diventa durezza: quel pensiero siper come è veramente". In più dei ... Una settimana da Dio: Jim Carrey avrebbe ottenuto i poteri di Satana nel sequel L’agenzia persiana Tasnim ha rivelato che i consulenti legali dell'Iran presenteranno un reclamo formale al massimo organo calcistico mondiale, chiedendo che gli Stati Uniti vengano sanzionati con una ...Dall’Antico Testamento all’arte, dal cinema alla letteratura, dal fumetto al rock, la biografia del Principe del Male - Leggi tutto l'articolo su HorrorMagazine ...