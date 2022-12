Manovra | 3 104 gli emendamenti in commissione alla Camera

Agenzia ANSA

Pioggia di proposte di modifica: sono 3104, secondo quanto si apprende, gli emendamenti presentati alla Manovra in commissione Bilancio alla Camera. Quelli delle opposizioni sono 2324, mentre 617 sono di maggioranza. A questi vanno aggiunte le proposte di modifica presentate dal gruppo Misto (23), dalle ... "Sulla Manovra abbiamo confermato il giudizio negativo, in particolare sui redditi". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi col governo.