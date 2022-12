Iran | Raisi | va bene protestare | rivolta è un' altra cosa

Agenzia Nova

12.42 Sciopero 3 giorni, adesione 100% Continua inlo sciopero di 3 giorni contro le violenze del regime di Teheran e per chiedere un'alternativa. ... Mentre il presidentespiega agli ...La critica causerà problemi se viene criticata": lo ha detto il presidente dell'Ebrahimdurante la sua visita all'università di Teheran per il Giorno dello studente, come riporta Bbc ... Iran, il presidente Raisi agli studenti: “La protesta è diversa dalla rivolta” Proseguono le tensioni in Iran. Mentre il capo delle forze di polizia di Anzali è stato arrestato in relazione all'omicidio del 27enne Mehran Samak, ucciso da un proiettile alla testa il 29 novembre ( ..."Non c'è nessun problema nel protestare. La protesta è diversa dalla rivolta. Rende la perfezione in qualsiasi dispositivo. Porta alla riforma, ma il disturbo e la distruzione sono diversi dalla prote ...