Germania | pianificavano un colpo di Stato | in manette 25 estremisti di destra

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Berlino – Venticinque esponenti di estremaed ex militari appartenenti all’organizzazione estremista Reichsbürger sono stati arrestati, con l’accusa di tentato golpe in varie località delladalle forze della sicurezza tedesche. Nell’ambito della ”operazione antiterrorismo”, come l’ha definita il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann, sono stati schierati circa tremila agenti della sicurezza che hanno bloccato il tentativo di assalto del Bundestag, il Parlamento di Berlino. Un arresto sarebbe avvenuto anche in Italia. Lo scrive da Die Zeit citando proprie fonti. Un altro arresto fuori dallasarebbeeffettuato in Austria. Gli altri arresti sarebbero stati condotti nel Baden-Württemberg, in Baviera, a Berlino, in Assia, nella Bassa Sassonia, in Sassonia e in Turingia. Sono state ...