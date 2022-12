Windtre avvia il Wifi Calling In Italia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dicembre 2022 –lancia l’innovativa funzionalità, che consente di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in assenza di segnale mobile, tramite una retedi. L’azienda è stata, infatti, la prima ina sperimentare questa tecnologia e ad ottenere l’autorizzazione all’avvio da parte delle Autorità. La nuova funzione permette, in presenza di una connessione, di chiamare con il proprio smartphone anche da luoghi come edifici dalle mura spesse, capannoni, seminterrati o in altre situazioni in cui la ricezione delle reti mobili potrebbe incontrare ostacoli. Consente, inoltre, un’esperienza d’uso senza interruzioni della telefonata nel passaggio dalla rete cellulare a quella ...

macitynet.it

Come cambiare password WiFi: TIM Hub Per cambiare password WiFi TIM Hub ,il browser che ... Come cambiare password WiFi: Wind Se possiedi il modem WIND/Hub , fai così: dopo esserti ...Su iOS -l'app Impostazioni (l'icona grigia con gli ingranaggi situata nella schermata Home o ... sul display dovrebbe figurare il nome del tuo operatore di rete ( TIM , Vodafone ,, ... WindTre attiva le chiamate Wi-Fi Calling in Italia Per i clienti WindTre è disponibile la tecnologia Voice Over Wi-Fi, che consente di chiamare e ricevere tramite la rete WiFi alle condizioni de ...(Teleborsa) - WINDTRE ha lanciato in Italia una nuova funzionalità chiamata WiFi Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in assenza di segnale mobile grazie ad una ...