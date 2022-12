VIVA RAI2 FA IL PIENO D’ASCOLTI E LA RAI STAPPA | “UN PRODIGIO PASSARE DALL’1% AL 14%”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Un grande successo per Fiorello, un grande successo per la Rai: ‘!’ è una scommessa vinta ed è la dimostrazione che lavorando insieme si raggiungono risultati importanti ”. Così l’Amministratore della Rai, Carlo Fuortes ha commentato i dati di ascolto della prima puntata del morning show in onda suche ha ottenuto il 14,1 di Share con 683 mila spettatori. “Ringrazio Fiorello – ha proseguito Fuortes – di aver accettato questa sfida, regalando agli italiani un risveglio fatto di leggerezza, buon umore e intelligenza. Proprio da Servizio Pubblico. Il ringraziamento va anche a tutte le grandi professionalità aziendali che hanno contribuito e contribuiranno a questo progetto”. La prima puntata di “!” è risultato il programma televisivo più visto nella giornata di ieri su RaiPlay ...