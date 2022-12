Morto a 15 anni dopo malore | slittano i funerali di Antonio D’Amelio | disposta l’autopsia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi, il 15enneieri a Montesarchio in seguito a un. La salma del giovane è infatti sotto tutela giudiziaria: il pm della Procura di Benevento ha disposto. La decisione è subordinata ad una serie di accertamenti che la Procura sta compiendo in queste ore, tra cui l’acquisizione di informazioni presso l’ospedale “San Pio” (presidio di Sant’Agata de’Goti), dove il ragazzo si era recato il giorno prima in virtù di un grave malessere, e anche per ricostruire le ultime ore di vita diè stataall’ultimo minuto, visto che ierano stato fissati per questa mattina alle ore 10:30 nella ...