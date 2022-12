Matias | il bambino plus dotato prigioniero della propria genialità | ‘A scuola hanno difficoltà | non si sentono capiti’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di, unche — come tanti bambini con le sue stesse doti — soffre del disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Ciò significa che nonostante comunichi e sviluppi relazioni con altre persone,fatica ad uscire dalla quotidianità o a gestire situazioni in cui potrebbe essere stimolato in modo eccessivo.è ungeniale, il suo quoziente intellettivo è di 150 — mediamente quello di un adulto varia da 90 a 100 — ma bisogna fare i conti anche con l’altra facciamedaglia. La sualo porta infatti a vivere in modo distaccato dal contesto sociale e talvolta anche da quello familiare, con la possibilità di ...