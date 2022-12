Due Caf a Torino erano punti di riferimento per stranieri in cerca di bonus

Leggi su agi

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - Gestivano due centri di assistenza fiscale (Caf) a, diventatidiper- in particolare egiziani, senegalesi, pakistani, nepalesi e cittadini del Bangladesh - che attraverso questi sportelli riuscivano a ottenere sussidi dallo Stato italiano (reddito di cittadinanza, indennità di maternità,baby sitter,fiscali e sostegni per il Covid, Naspi) e altri benefici, tra cui il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e rimborsi Irpef. Ai 'clienti' veniva chiesto di pagare presunte 'tasse', circa mille euro a pratica, come corrispettivo per i vantaggi che avrebbero ottenuto dalle provvidenze statali percepite indebitamente. I due Caf sono stati sequestrati. Verso l'estero, fra il 2015 e il 2020, l'organizzazione è riuscita a ...