Disabili Lazio – Dalla Regione 6 mln euro per buoni servizio destinati a persone non autosufficienti

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Sei milioni diper iutili al pagamento dei servizi di assistenza per lenon. Sono disponibili da oggi in un nuovo avviso pubblico promosso”. Ad annunciare la buona notizia è stato il Presidente Vicario della, Daniele Leodori che spiega: “Il buono è pari a 700mensili e sarà erogato per 12 mensilità, utilizzabile per le spese sostenute dal mese di gennaio 2022 fino a dicembre di quest’anno”. “Vogliamo incrementare l’offerta degli interventi regionali rivolti allepiù fragili per migliorare la qualità della loro vita – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp, ...

Ad annunciare la buona notizia è stato il Presidente Vicario della Regione, Daniele Leodori che spiega: " Il buono è pari a 700 euro mensili e sarà erogato per 12 mensilità , utilizzabile per ...... Emilia, Lombardia, Toscana,, Campania, mentre altri territori si stanno già mobilitando. 'Lo ... Il trasportoviene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%. Venerdì 16 ...“Sei milioni di euro per i buoni servizio utili al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti. Sono disponibili da oggi in un nuovo avviso pubblico promosso dalla Regione L ...Divieto di dimora nei confronti di 9 dipendenti della Regione Lazio accusati di assenteismo. Altri 21 sono indagati per allontanamenti illeciti dal lavoro. Durante l’orario di lavoro alcuni dipendenti ...