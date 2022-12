Siti istituzionali nel mirino degli hacker russi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Attacchi, anche l’Italia è nel. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale monitora “con la massima attenzione l’operatività dei– ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali – e delle organizzazioni che gestiscono servizi essenziali per la collettività anche in relazione ai recenti avvenimenti che hanno prodotto una breve indisponibilità di uno di questinell’ultimo weekend”. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale monitora “con la massima attenzione” idopo i recenti attacchiNel corso delle quotidiane attività di monitoraggio, il Computer security incident response team della stessa Agenzia “ha ...