Mediaset cresce contro i Mondiali Pier Silvio Berlusconi | «Per un editore che offre un prodotto gratuito è una bella notizia»

(Di lunedì 5 dicembre 2022)Quattro anni fa c’era stato il colpaccio che aveva portatoad ospitare per la prima volta idi Calcio. Oggi, che la competizione calcistica più importante è tornata in mano alla Rai, a Cologno possono ugualmente ritenersi soddisfatti. Gli ascolti delle ultime settimane, infatti, sono persino cresciuti come sottolinea un raggiante: «Questid’inverno hanno portato qualche sorpresa. Ci aspettavamo, come normale, qualche effetto sull’audience e invece finora tutta la nostra programmazione ha aumentato i propri ascolti. Per unche vive di pubblicità eunper tutto il ...

DavideMaggio.it

Infine,l'attesa per il verdetto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi ... in onda sulla rete ammiragliaa partire dalle 21.45.Pierpaolo, che potrebbe volare con Salemi in Rai dopo l'addio a, attende di festeggiare ... impegnata sul piccolo schermo, ma anche su Instagram dove il suo folto pubblicodi giorno in ... Mediaset cresce contro i Mondiali. Pier Silvio Berlusconi: «Per un editore che offre un prodotto gratuito è un Quattro anni fa c’era stato il colpaccio che aveva portato Mediaset ad ospitare per la prima volta i Mondiali di Calcio. Oggi, che la competizione calcistica più importante è tornata in mano alla Rai, ...Boom di ascolti per la Rai con i mondiali, bene Rai 1 e vola Rai sport con il match Costa Rica-Germania: ecco tutti i dati del primo dicembre 2022 ...