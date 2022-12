L'intercettazione di Paratici | 'Stipendi | dobbiamo tagliare di più' Alcuni giocatori scontenti | il caso Rabiot

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Retroscena, che servono a ricostruire quanto successo. A capire perché la Juve è arrivata in questa situazione. L'ultimo è...

... nell'unicaambientale dell'Inchiesta Prisma. CHERUBINI SU'Con Fabio (, ndr) non si poteva ragionare. Finché c'è stato Marotta gli metteva un freno, quando è andato ...SENZA FRENI - Dal 2018 al 2021, Fabioaveva potere di firma sulle operazioni fino a 50 ... Era pericoloso', le parole di Cherubini a Bertola in un'altra. 'Ho avuto delle sere ... L'intercettazione su Paratici: 'Plusvalenze Qualcuno gli diceva di farle' La Gazzetta dello Sport, grazie alle ultime intercettazioni mette insieme un’ interessante lista dei giovani «da seguire»: Haaland (da poco al Salisburgo), Malen (allora al Psv), Zaniolo, Kulusevski ...Leggendo alcune intercettazioni si comprendono la statura e l'arroganza ... a meno che Roncaglio non si riferisca ad altre figure del passato bianconero, Paratici ad esempio che è diventato il diavolo ...