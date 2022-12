Inveisce e aggredisce poliziotti | arrestato nel Napoletano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrimacontro i, poi li. E’ accaduto nella zona di via Litoranea a Torre del Greco, dove gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di controllo del territorio, avevano notato, nei pressi di un centro scommesse, diverse auto che stavano creando problemi alla circolazione stradale. Nell’intervenire hanno notato come uno degli automobilisti si è diretto verso di loro, oltraggiandoli. Ihanno invitato l’uomo ad assumere un comportamento consono, ma questi non solo ha continuato ad inveire ma si è scagliato contro di loro, venendo bloccato con non poche difficoltà e dopo una colluttazione. Nel frattempo, un’altra persona, intervenuta per prendere le difese dell’uomo, ha iniziato a minacciare i ...

