In Turchia Osimhen chiede sempre un supplemento di lavoro tecnico e tattico Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Victorsta lavorando per prepararsi ad affrontare al meglio il nuovo anno nel Napoli. Alla ripresa del campionato, a gennaio, la squadra dovrà farsi trovare pronta per continuare lo straordinario percorso della prima parte della stagione, prima della pausa per il Mondiale in Qatar, mantenere il vantaggio in classifica e la posizione di capolista. Ladello Sport scrive che l’attaccante nigeriano del Napoli sta già forzando parecchio in allenamento, in, dove la squadra di Spalletti è in ritiro. “Ecco dunque che questo periodo indiventa fondamentale per rilanciare e ripartire al massimo in quella che è già la sua migliore stagione in assoluto, non solo in Italia. Infatti è già adoppia cifra visto che oltre ai nove gol in campionato che lo hanno messo in vetta alla classifica dei ...