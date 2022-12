Ilary Blasi a pranzo con Angelo Marozzini | cugino di Francesco Totti | è lui il ' traditore' ?

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Alin famiglia diha partecipato anchedi: tempo fa l'ex capitano aveva parlato di unnella sua cerchiaha trascorso la domenica in famiglia, alfestivo ha partecipato anchedi. In molti ora ipotizzano che potrebbe essere lui ila cui ha fatto riferimento l'ex capitano della Roma. I due cugini hanno anche smesso di seguirsi sui social.ha scoperto il tradimento di...

Una persona molto vicina all'ex capitano, tanto che nel 2005 fu testimone delle nozze del Pupone con la, nonché detentore del 5% dello Sporting Club del giallorosso. I due pare che attualmente ......AL PARTO Alice Campello pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata POI VOLA A NY Melissa Satta single fa la sex bomb a Miami con le amiche C'E' ANCHE IL CUGINO DI TOTTI, ...Al pranzo in famiglia di Ilary Blasi ha partecipato anche Angelo Marozzini, cugino di Francesco Totti: tempo fa l'ex capitano aveva parlato di un traditore nella sua cerchia Ilary Blasi ha trascorso ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...