“È il corpo di Andrea” Chiuse nel peggiore dei modi le ricerche del medico scomparso

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono finite le speranze di ritrovare in vitaCalcaterra, il radiologo di 51 anninel nulla lo scorso 16 novembre. Da allora nessuna informazione nè comunicazione ai familiari che ne avevano denunciato la scomparsa non vendendolo rientrare a casa dopo il lavoro ed erano scattate le. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada Torino-Aosta, infatti, lo avevano registrato mentre usciva al casello di Verres. Ilsenza vita dell’uomo è stato ritrovato oggi in un dirupo nella bassa Valle d’Aosta. L’uomo era nel bosco nella zona di Arnad. Leerano riprese in mattinata, quando un cittadino aveva chiamato i carabinieri perché aveva trovato l’auto del, una Volkswagen Tiguan grigia. In base a una prima ipotesi dei ...

È stato ritrovato morto, il medico di Trecate (Novara) scomparso dal 15 novembre. In tarda mattinata di oggi i soccorritori hanno ritrovato ilormai senza vita diCalcaterra, 51 anni. L'uomo era in un dirupo in un bosco nella zona di Arnad, in Valle d'Aosta. Le ricerche erano riprese in mattinata, quando un passante aveva