Casamicciola | nessun colpevole per l’alluvione del 2009 | reati prescritti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il 10 novembre scorso la Corte di Appello di Napoli ha ratificato la prescrizione per icontestati all’ex sindaco diVincenzo D’Ambrosio perdel novembre. In primo grado D’Ambrosio era stato condannato a quattro anni per omicidio colposo e assolto dall’accusa di disastro colposo insieme con altri imputati tra i quali figurava anche il suo predecessore Giuseppe Ferrandino.provocò la morte della 15enne Anna De Felice, 14 feriti e notevoli danni. Per il Tribunale di Napoli, l’ex primo cittadino (che aveva provveduto a diramare l’allerta meteo moderata qualche giorno prima) avrebbe dovuto anche avvertire la popolazione e disporre altri interventi di specifica competenza dell’amministrazione comunale. D’Ambrosio ha impugnato la sentenza sostenendo che ...

Il 10 novembre scorso la Corte di Appello di Napoli ha ratificato la prescrizione per i reati contestati all'ex sindaco diVincenzo D'Ambrosio per l'alluvione del novembre 2009 . In primo grado D'Ambrosio era stato condannato a quattro anni per omicidio colposo e assolto dall'accusa di disastro colposo ...La bomba d'acqua che ha colpito la nostra città non era stata prevista dabollettino ... la primaria e per le scuole medie di cinque comuni di Ischia ad esclusione di. Mercoledì, ...Casamicciola ha iniziato la sua giornata più lunga con lo ... “Non è – ha scandito Legnini – un allontanamento coattivo, nessuna deportazione, ma una operazione per la messa in sicurezza delle persone ...Lo scorso 10 novembre la Corte di Appello di Napoli - se ne è avuta notizia oggi - ha ratificato la prescrizione dei reati contestati all’ex sindaco di Casamicciola Vincenzo D’Ambrosio finito sotto ...