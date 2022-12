Rapinatori in auto con lampeggiante | vittima ferita alla testa

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 38 anni è stato feritoieri sera a Giugliano, e medicato nel locale ospedale con prognosi di dieci giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Varcaturo l’uomo sarebbe stato rapinato e poi colpitocon il calcio di una pistola in via San Nullo. L’uomo era a bordo della suaquando sarebbe stato affiancato da un’altra vettura con unsimile a quello utilizzato dalle forze dell’ordine. Sconosciuti avrebbero aperto le portiere portandogli via la borsa sotto la minaccia di un’arma. Prima di fuggire lo avrebbero colpito lacon il calcio della pistola e gli avrebbero poi bucato gli pneumatici. Sono in corso indagini e approfondimenti. L'articolo proviene da ...

