LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Anversa in DIRETTA | scontro titanico tra Van Aert | Van Der Poel e Pidcock!

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladell’ottava prova dideldi, la Scheldecross; una gara attesissima poiché vedrà ai nastri di partenza tre grandi fenomeni della disciplina liberi dagli impegni su strada e che sicuramente infiammeranno la giornata, parliamo di Mathieu van der, Wout vane Tom Pidcock. Chi ha già saggiato il fango della competizione iridata è l’olandese, che al debutto non ne ha voluto sapere: prima gara e prima vittoria ad Hulst in maniera netta e convincente. Nella Superprestige di ieri a Boom ha chiuso solo tredicesimo a causa di una caduta: dolori a spalla e ginocchio, ma sarà al via quest’oggi. Come il vincitore di ieri, Tom ...

OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla. SCHELDECROSS ANVERSA, COPPA DEL MONDO2022: PROGRAMMA DOMENICA 4 DICEMBRE Ore 12:30 Prova Elite ......STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 13:40 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )