La Ternana Femminile vince a Trani 0-2 | decide la doppietta di Spyridonidou

Apulia(5-3-2): Meleddu; Delvecchio, Varriale (K), Ventura (28'st Ruotolo), Crespi, Lissom (16'pt Nkamo); Morucci, Riboldi, Buttiglione (28'st Sammarco); Sgaramella, Manno (1'st Cochis). A disp.: Trentadue, Vitale, Campanelli, Raicu. All.: Nicola Di Chiano(3-4-3): De Bona; Pacioni, Di Criscio (K), Massimino; Labate, Torres, Fusar Poli, Capitanelli (46'st Maffei); Tarantino (20'st Imprezzabile), Spryridonidou (34'st Aldini), Salvatori Rinaldi (46'st Santoro). A disp.: Sacco, Lombardo, Labianca, Vigliucci. All.: Fabio Melillo Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano (Carchesio/Lombardi) Marcatrici: 15'pt e 20'stAmmonite: Morucci (A.T.) Recuperi: 3/4