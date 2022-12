(Di domenica 4 dicembre 2022) Potrebbe capitarvi di vederlo setacciare la costa, alla ricerca di pezzi di legno restituiti dal, conchiglie, persino vecchie reti o altri “rifiuti” dare. Lui, spesso da solo, anche d’inverno, potrebbe sembrare un novello Robinson Crosue che vaga senza meta per gli arenili romani, da Santa Marinella fino a Ostia, passando per Fregene… Ma il suo intento è nobile: cancellare il degrado, naturale o artificiale che sia, che intorbidisce la bellezza delle nostre coste, per restituire arte attraverso la natura. Lui si chiama, ha 64 anni, e da sempre è un appassionato dell’arte di creare oggetti con i più svariati materiali di riciclo. “Una decina di anni fa per Natale – raccontaCastelli – decisi di regalare ai miei amici degli oggetti realizzati con i legni trovati lungo le spiagge ...

Il Faro online

SUPER - VINCITORI La classifica dei più grandi vincitori nelladel Motomondiale è quasi del tutto nota agli appassionati, con Valentino Rossi che per anni ...6 Andrea Dovizioso ITA 15 7...Al cinema e per il piccolo schermo è stato diretto da registi come Antonello Grimaldi,... personaggi che forse mi appassioneranno nella loroo mi riguarderanno maggiormente per il ... La storia di Francesco, l'artista di mare che raccoglie il “nulla” per farne poesia Trenta gol in trentadue minuti di gioco. E’ questa la sintesi di Canottieri Napoli-Civitavecchia. Alla Scandone, dopo aver osservato un minuto di silenzio per le vittime della tragedia ...Non chiamatela “arte povera”, è piena di ricchezza: passione, tecnica, fantasia, riciclo, rispetto dell'ambiente ...