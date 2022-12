illimity conto deposito rendimento resta 4% ma c’è nuova scadenza

Leggi su risparmioggi

(Di domenica 4 dicembre 2022)Bank ha messo una seria ipoteca nella competizione sui conticon i rendimenti più alti. Alla fine di novembre, infatti, la banca digitale non solo ha confermato i rendimenti offerti sia sulle linee vincolabili che su quelle svincolabili ma ha anche annunciato un allungamento della validità degli stessi. Dopo aver mantenuto un profilo guardingo per tutto il mese di agosto e settembre,punta dritto al primato nella classifica dei migliori contidell’inverno con un’offerta molto aggressiva che prevede il 4% lordo annuo sui contivincolati per 5 anni e il 3% lordo annuo sulle linee svincolabili sempre per 5 anni. Tassi promozionali su depositi svincolabili e non con...