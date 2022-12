Caos Juve | il ‘falso’ comunicato | il caso Soule e le operazioni con il Sassuolo

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 4 dicembre 2022) Continui aggiornamenti sullo scandalo che ha travolto lantus. Ogni giorno arrivano nuovi dettagli sul club bianconero, in grande difficoltà dopo le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Andrea Agnelli dopo 12 anni. E’ stata aperta un’inchiesta e lantus rischia anche sotto l’aspetto sportivo. Le situazioni delicate riguardano le plusvalenze realizzate per sistemare il bilancio e la manovra degli stipendi nei primi mesi della pandemia. L’ultimo dettaglio riguarda proprio la manovra stipendi. Il titolo in Borsa era schizzato al 5,07% fino ad arrivare al 5,28%. E’ stata la conseguenza della pubblicazione di un, avvenuta il 28 marzo 2020. Lantus annunciava l’accordo con i calciatori per la rinuncia a quattro mensilità di stipendio, nascondendo però l’intesa che prevedeva la restituzione di ...