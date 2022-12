Rifugiato espulso dal centro di accoglienza per droga | ma il Tar lo riammette

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dopo esser stato allontanato daldidi Prato (in Toscana) in cui era ospite a causa della sua condotta violenta, fra aggressioni e possesso di, unha fatto ricorso al Tar. E l'ha vinto

