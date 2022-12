Paratici e l’affare Romero | «Andrea poi sistemerà»

Mediagol.it

Spuntano altre intercettazioni nell'inchiesta sulla Juventus, stavolta con'Atalanta e il triangolo di telefonate tra Agnelli,e Percassi per Romero Spuntano altre intercettazioni nell'inchiesta sulla Juventus, stavolta con'Atalanta e il triangolo di telefonate ...... credo, Fabio (ndr:) abbia detto: "non posso metterlo ... "In questi casi, un debito sorto per un determinato, ma non ... in relazione al qualeagente interessato, senza svolgere alcuna ... Juventus, Paratici intercettato sull’affare Lucca: “Sistemo tutto io, per il Pisa…”