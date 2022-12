Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Val Pusteria cade a Lubiana e complica la propria classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Venerdì sera ricco di impegni per la ICE. Sulerano impegnate 10 squadre, una delle quali era Val. I gialloneri erano di scena in casa die, purtroppo, è arrivato un pesante ko per 2-5. Con questa sconfitta ladei Lupi si, dato che rimangono al terzultimo posto a quota 24 punti e vedono scappare a +5 proprio gli sloveni che, per giunta, hanno anche giocato un match in meno. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella serata di IHL. I MATCH DELLA SERATA DI IHL HK Olimpija– Val5-2: niente da fare per i Lupi alla Arena Tivoli. I padroni di casa mettono subito le cose in chiaro con la rete del ...