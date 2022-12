Frane | strade chiuse e famiglie isolate Nubifragio nel Messinese

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sempre più grave il bilancio delche si è abbattuto sul territorio del. Le fortissime piogge hanno provocatoe smottamenti, provocando l'isolamento di moltedella zona. Come se non bastasse, conseguenze terribili anche per molti automobilisti rimasti ntrappolati nelle loro automobili. che isolacostretto le autorità a Ilche si è abbattuto sulla provincia di Messina ha costretto la protezione civile a chiudere un tratto dell'autostrada A20 con uscita obbligatoria a Barcellona Pozzo di Gotto. Una frana ha invaso la strada statale 185 "di Sella Mandrazzi" che è stata chiusa nel tratto che attraversa il comune di Francavilla di Sicilia in entrambe le direzioni. Una voragine si è inoltre aperta sul ponte della strada che dal lungomare di ...