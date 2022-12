Stephanie Frappart nella storia dei Mondiali VIDEO

Un disastro annunciato che potrà avere qualche ripercussione anche sulla stagione dell'Inter: che centravanti tornerà ad Appiano Gentile Affamato o depresso Ottima, prima donna a ...La partita resterà nella storia anche perchè è stata la prima di un mondiale a essere arbitrata da una donna, la signora. PRIMO TEMPO " Al 2' la Germania ci prova con Musiala che ...Il calcio è il regno delle sorprese. Capita così che, per la sua seconda edizione consecutiva, la blasonata Germania debba abbandonare subito i mondiali, spazzata via da Spagna e Giappone.Germania della Coppa del Mondo è accaduto un fatto storico: per la prima volta ad arbitrare è stata una donna, la francese Stéphanie Frappart. Tra gli spettatori di questo momento che resterà nella me ...