L’Italia è il Paese peggiore nel G20 per salari reali Crollo del 12% dal 2008 | si rischia una recessione ancora più profonda – I dati

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per la prima volta in questo secolo, isono diminuiti su scala mondiale (-0,9 per cento) nella prima metà del 2022. E in Italia si registra il calo maggiore: sono più bassi del 12% rispetto al. Dato che influenza radicalmente il potere d’acquisto delle famiglie. È questa la fotografia catturata dal Global Wage Report 2022-23, presentato oggi 2 dicembre dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo). A pesare sugli stipendi degli italiani è l’impennata inflazionistica, che ha provocato una riduzione di quasi 6 punti percentuali nel 2022, più che doppia rispetto alla media dei paesi dell’Unione europea. L’effetto inflazione Questo «effetto inflazione» segue un periodo di crescita modesta di 0,1 punti percentuali delle retribuzioni mensili nel periodo 2020-2021 (+1,7 punti per la media dei paesi Ue) a ...