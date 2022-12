Il vero significato dei numeri sulle maglie da calcio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) C'era una volta ilcon idi maglia fissi, dall'1 all'11, dove con il numero 1 non poteva che esserci il portiere, il 2 era il terzino destro e il 3 quello sinistro. E così via via fino alla fine, con il 7 per l'ala destra e il 9 per il centravanti. Il più prezioso, il 10, era quello del fantasista, del campione più dotato, il numero di Pelè, Maradona, Platini e Baggio. Fino alla stagione 1995-96, quando venne decisa la numerazione libera, dal numero 1 al 99, ognuno poteva scegliere quello che preferiva, e da allora se ne sono viste di tutti i colori, dal 44 di Gatti del Perugia al 14 di Fortin del Siena (la pronuncia del numero in inglese era il suo cognome), dal 23 di Materazzi e Ambrosini in onore di Michael Jordan al 32 di Vieri perché diceva gli portasse fortuna (e visti i gol segnati non aveva tutti i torti). Niente 10 al Napoli e ...

