Gas | a novembre bolletta a +13 | 7% - Aumenti del 63 | 7% negli ultimi 12 mesi

Per il mese diil prezzo della materia prima, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 91,2 euro , pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente ...Leggi Anche Energia, in Italia boom del carbone: +56% a ottobre Leggi Anche L'inflazione stabile a, accelera di poco il carrello della spesa, stoccaggio e fabbisogno: i numeri per ...Secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici, il numero dei camici bianchi è superiore alla media, ma la classifica è capovolta se si guarda a infermieri e medici di base. E le differenze ...In aumento la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), per la famiglia tipo (consumi per 1.400 mc annui) la tariffa per i consumi di novembre cresce ...