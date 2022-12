Ex Ilva | Gozzi | ‘Stato non se la sente di capitalizzare non essendo in governance’

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Credo che nel momento in cui lo Stato metterà i soldi che servono per non far fallire Acciaierie d’Italia di fatto prenderà il controllo”. Così Antonio, presidente Federacciai a margine dell’incontro Bilanci d’Acciaio 2022, l’analisi incentrata sul comparto siderurgico del Nord-Ovest, presentata oggi a Genova, presso il Salone di Rappresentanza di Banca Carige – Gruppo Bper Banca. Riguardo all’assemblea di Acciaierie d’Italia in programma venerdì 2 dicembreha affermato: “la situazione è molto difficile perché c’è un socio di maggioranza che per ora nega supporto finanziario all’azienda Arcelor Mittal e poi c’è il socio di minoranza, lo Stato, che non se ladinonnella governance dell’azienda. C’è un’impasse che speriamo venga risolto nei ...

