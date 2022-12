Diffidati Ghana-Uruguay | i ghanesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo le sconfitta con il Portogallo e la vittoria con la Corea del Sud, iltorna in campo per disputare l’ultimo match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 contro l’. Una partita estremamente importante per entrambe le compagini, che vanno a caccia della qualificazione aglidiin quello che assume le caratteristiche di un vero e proprio spareggio. Inla Nazionale africana ha ben sei calciatori nella lista dei, che sono ain caso di seconda ammonizione. Ecco di chi si tratta: Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Mohamed Kudus, André Ayew, Alidu Seidu e Inaki Williams. SportFace.

