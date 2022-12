Attentato a Susanna Schlein | Tajani | «È salva per miracolo» Atene a Piantedosi | «Probabile matrice anarchica»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 dicembre 2022) «per». Sono le parole del ministro degli Esteri Antonioche, a margine dei Med Dialogues, ha commentato l’al primo consigliere dell’ambasciata italiana ad. «Per fortuna – continua– la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia non è esplosa». L’inquilino della Farnesina ha poi sottolineato come ladell’avvenuto durante la notte possa essere di stampo «anarchico». Ipotesi confermata anche dal ministro per la sicurezza dei cittadini Panagiotis Theodorikakos che in mattinata ha riferito al ministro dell’Interno italiano Matteoin un «cordiale e ...