A Ischia si scava alla ricerca dell’ultima persona dispersa

(Di venerdì 2 dicembre 2022)(NAPOLI) (ITALPRESS) – Si continua are a. Proseguono, senza sosta, le operazioni di soccorso sull’isola, dopo la frana avvenuta all’alba del 26 novembre. Salito a 11 il numero delle vittime accertate, si cerca adesso l’ultima. All’appello manca ancora un’altra, Maria Teresa Arcamone. I soccorritori sono al lavoro incessantemente, in previsione dell’arrivo sull’isola di una nuova perturbazione meteo. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura, al termine della riunione del Centro operativo soccorsi, al quale hanno preso parte, in videoconferenza, tutti i componenti del Centro operativo comunale ...

... ha approvato un decreto - legge che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola dia partire dal 26 novembre ...Questo il testo: Lode a chia mani nude aE' la prima volta che intervengo in quest'aula e mai avrei pensato di doverlo fare su un tema così tragico e così doloroso. Lungi da me nel ...