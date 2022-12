Ultime Notizie – Sondaggio politico | Fdi primo partito al 28% | M5S al 18%

Il Sole 24 ORE

La media dellequattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 228.750 unità, in crescita di 1.750 unità rispetto al dato della settimana ...2022 - 12 - 01 14:09:55 Trovato il corpo dell'undicesima vittima È stato recuperato in via Santa Barbara a Casamicciola il corpo dell'undicesima vittima della frana di sabato scorso. Si tratta di una ... Ucraina ultime notizie. Russia: i 27 cercano un'intesa su tetto prezzo petrolio russo a 60 dollari Restano ancora due dispersi, entrambe donne: Mariateresa Arcamone e Valentina Castagna, quest'ultima è la madre dei tre fratellini ritrovati senza vita nei giorni scorsi. I due uomini non sono ancora ...Ebbene sì: l’amicizia tra uomo e donna esiste“. Continuate a seguirci per tante altre news. Amici: brand e prezzo del look di Maria De Filippi Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova ...