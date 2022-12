Sciopero 2 dicembre | dai trasporti alla scuola | tutte le info utili e le fasce di garanzia

Venerdì 2è stata proclamata da varie sigle del sindacalismo di base una giornata dinazionale con manifestazioni nelle quali vanno poste alcune delle questioni centrali di questa ......che ci riguarda non è escluso che siano proclamati nei territori e nelle regioni anche iniziative di mobilitazione e di", che potrebbero collocarsi nella settimana tra il 12 e 16. ...Con i sindacati proverà a parlare di nuovo mercoledì 7 per vedere se Cgil e Uil faranno marcia indietro e rinunceranno a uno sciopero generale che sembra già blindato per il 13 dicembre. Con il person ...Cobas del lavoro privato – settore trasporti – TPL – Sicilia, aderisce allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 2 dicembre. Lo sciopero, previs ...