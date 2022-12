Mondiali | a ottavi Spagna col Marocco | Giappone trova la Croazia

Il Giappone firma così una nuova impresa conquistando i 3 punti che gli consentono di concludere il gruppo E in vetta a quota 6 e di volare agli, dove lunedì affronterà la Croazia. La Spagna ...Vana nell'altra partita la vittoria della Germania sul Costa Rica. Per la Nazionale di Luis Enrique una sconfitta dal sapore ...Il 7-0 contro la Costa Rica era stato fuorviante O forse ogni partita fa storia a sé e il Giappone ha meritato O ancora, il retropensiero di molti, che lasciamo da parte, è fondato Domande che dopo ...AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Una vittoria con due gol di scarto, ma inutile per il passaggio del turno. La Germania vince 4-2 contro la Costa Rica, ma per via del ko della Spagna i tedeschi escono pe ...