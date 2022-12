Letta | Manovra senza visione | è altro decreto aiuti

Questi incontri confermano il nostro giudizio negativo sulla". Lo ha detto Enricoa margine degli incontri al Nazareno sullacon Confindustria e Cgil, CISL, UIL."Laè senza visione, più che una legge di Bilancio è un Dl aiuti 5 che non ha visione". Lo ha detto Enricoal termine degli incontri al Nazareno con Confindustria e sindacati. "C'è bisogno ...Dopo tante promesse la montagna ha partorito un topolino. Servirebbe un intervento shock sulla riduzione delle tasse sul lavoro , ha spiegato il segretario del Pd. La manovra manda poi un messaggio pe ...Abbiamo avuto due giorni di incontri, una concertazione importante per noi perché il dialogo è parte fondamentale delle scelte economiche da fare per affinare nostra controproposta e coordinarci su la ...