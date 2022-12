Incidente mortale a Roma | travolto da un motociclista | perde la vita a 61 anni

Alla madre del 16enne vittima dell'ha espresso le proprie condoglianze e - nei confronti di tutti i genitori - ha manifestato, "da parte del Comune, il massimo sostegno e massimo supporto, ...... ma deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell'Tragico incidente oggi pomeriggio sulla tangenziale di Siena. Un'auto avrebbe imboccato lo svincolo per entrare in Autopalio a Siena nord in contromano per poi scontrarsi in un frontale con un altro m ...Stava percorrendo a piedi la Strada Statale 115, quando per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un auto in transito. E per lui non c’è stato nulla da fare. Incidente mortale ieri notte ...